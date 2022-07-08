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بويصير: الخضر عندهم “رعب عميق” من الأمير محمد السنوسي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، أن أنصار النظام السابق الذين نعتهم بـ “الخضر”، مصابون بـ”رعب عميق” من الأمير محمد السنونسي- ولي العهد محمد الحسن الرضا السنوسي.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الملكية الدستورية هى سبيلنا لإغلاق صفحة الطغيان والرعب والفوضى إلى الأبد.
وأضاف بويصير، أن حملة الخضر على الأمير محمد تُنبئ عن رعب عميق”.
وكان بويصير، قال في وقت سابق، عبر حسابه على فيسبوك: “عندما أقرأ الخضر، وهم يستندون لمواد الدستور لإثبات رأيهم في عدم إمكانية إقامة ملكية دستورية في ليبيا”.
وتابع؛ “بينما هم نفسهم قد حاربوا فكرة وضع دستور للبلاد خلال حكمهم واعتقلوا كل من طالب به واتهموه بالرجعية بل ولاحقوه وصفوه حتى فى الخارج”، مردفًا “لا أملك إلا السخرية من هذا المستوى من الانتهازية والدجل”.

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“رعب عميق” الأمير محمد السنوسي الخضر بويصير

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صحيفة الساعة 24

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