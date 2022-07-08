«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق الشمال الغربي، اليوم الجمعة، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تبدأ السحب في التكاثر من مساء اليوم علي مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و42 درجة على الدواخل وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد علي أغلب مناطق الدواخل.



الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- مراده:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الغد، ويوم الأحد علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

– الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب علي غدامس والحمادة.

– الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد على غدامس والحمادة والجفرة.