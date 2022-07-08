بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 08 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 08 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق الشمال الغربي مع تسجيل إنخفاض طفيف من هذا اليوم في درجات الحرارة , وتبدأ السحب تتكاثر من مساء اليوم علي مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (38-42)مْ على الدواخل وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد علي أغلب مناطق الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر , مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الغد ويوم الأحد علي بعض مناطق الجبل الأخضر .

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36) مْ على أغلب المناطق , وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب علي غدامس والحمادة .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44) مْ ، وتسجل تتراجع يوم الغد على غدامس والحمادة والجفرة.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على الواحات.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:05).