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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 08 يوليو 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 08 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق الشمال الغربي مع تسجيل إنخفاض طفيف من هذا اليوم في درجات الحرارة , وتبدأ السحب تتكاثر من مساء اليوم علي مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (38-42)مْ على الدواخل وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد علي أغلب مناطق الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر , مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الغد ويوم الأحد علي بعض مناطق الجبل الأخضر .
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36) مْ على أغلب المناطق , وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب علي غدامس والحمادة .
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44) مْ ، وتسجل تتراجع يوم الغد على غدامس والحمادة والجفرة.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على الواحات.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:05).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية التنبو 2022 الموافق -08 الجوية التنبوات الجوية طقسيوم الحرارة (م) ظهور الحرارة ه 29 24 23 إلى صافية ظهو السماء صافيا السماء 29 32 23 صاف ه 31 صافية إی غالبا 36 35 يفرن الزنتان 24 24 السماء 35 28 28 29 29 ابونجید احتمال احتمال 28 قليلة السماء قارل بعض 32 30 38 40 22 22 26 30 السما السما صافية ظهور 23 44 غدامس 32 27 29 السماءصافية السما السماءصافية السماءصافية 40 مرزق 39 38 28 28 27 صافية صافية السماء صافية السماء صافية 38 38 37 28 27‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة ليبيا الثلائة الأيام بداية من اليوم الجمعة 2022-07-08 F-270-001 أيام أغلب مناطق الشمال تسجيل إنخفاض طفيف علي مناطق الساحل الشرقي والجبل مساء ملخص ملحوظيو الغد وتسجل 24(م على بعض المناطق الساحلية ومابين احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة (35-30 :السماء الرياح المناطق الساحلية والجبل الأخضر تتكاثر أحياناً مساء اليوم على الجبل الأخضر .السرعة (36-30) أغلب المناطق وتسجل انخفاض بسيط مناطق الخليج حالة :السماء صافية الأحد بعض شمالية معتدل الحرار الجفر :السماء صافية غدامس والحمادة غدامس والحمادة شرقية ساعة)81:12 (06:05) شروق على الواحات. :السماء .صافبة. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة درجات الحرار القصوى تتراوح مابين1333)م وتسجل إنخفاض‏'‏

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