تيار أبوسهمين: نحن نعبّر عن إرادة الليبيين الحقيقية وإنجازاتنا مستمرة

احتفل تيار يا بلادي الذي يترأسه نوري بوسهمين بالذكرى الثانية من تأسيسه، تحت شعار “إرادة قوية وإنجازات مستمرة”.

وقال التيار عبر “فيسبوك”، إنه تيار نشأ لتوحيد الجهود الوطنية، وأنه يوحد ولا يشتت وينصر المظلوم على الظالم ويقف مع صاحب الحق دون النظر إلى توجهه السياسي أو انتماءاته، على حد قوله.

واعتبر تيار يا بلادي نفسه الجسم السياسي الذي يعبر عن إرادة الليبيين الحقيقية، مضيفا أنه التكتل الذي سيخرج بليبيا من المرحلة الراهنة التي أضرت بها وبشعبها، وجعلتها رهينة قرارات خارجية وأممية لا تعبر عن إرادته، وفق زعمه.