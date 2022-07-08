ليبيا الان

الأمين: طريقة التعامل مع الليبيين بالمصارف “عمل معيب” ولا يمكن قبول أعذار

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد المرشح الرئاسي السابق فضيل الأمين، طريقة تعامل الهيئات المالية والبنكية، مع الشعب الليبي خلال عملية صرف المرتبات قبيل عيد الأضحى المبارك، واصفاً تلك المعاملات بـ”المعيبة”.

‏‎وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” من غير المقبول بل والمعيب أن يتم معاملة الشعب الليبي من قبل السلطات المالية والبنكية بهذه الطريقة” .
وأضاف:” عدم توفير مرتباتهم التي هم في أشد الحالات لها إلا في اللحظات الاخيرة قبل العيد، لا يمكن قبول أي عذر أو سبب لذلك إطلاقاً من وزارة الخزانة ولا المصارف، متابعا:” توقفوا عن إذلال الشعب”.

الوسوم

“عمل معيب” الأمين الليبيون المصارف طريقة التعامل قبول أعذار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك