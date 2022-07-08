الأمين: طريقة التعامل مع الليبيين بالمصارف “عمل معيب” ولا يمكن قبول أعذار

انتقد المرشح الرئاسي السابق فضيل الأمين، طريقة تعامل الهيئات المالية والبنكية، مع الشعب الليبي خلال عملية صرف المرتبات قبيل عيد الأضحى المبارك، واصفاً تلك المعاملات بـ”المعيبة”.

‏‎وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” من غير المقبول بل والمعيب أن يتم معاملة الشعب الليبي من قبل السلطات المالية والبنكية بهذه الطريقة” .

وأضاف:” عدم توفير مرتباتهم التي هم في أشد الحالات لها إلا في اللحظات الاخيرة قبل العيد، لا يمكن قبول أي عذر أو سبب لذلك إطلاقاً من وزارة الخزانة ولا المصارف، متابعا:” توقفوا عن إذلال الشعب”.