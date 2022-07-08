اعتدال حالة الطقس في أغلب مناطق الشمال الغربي

العنوان-طرابلس

يسود طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق الشمال الغربي، اليوم الجمعة، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تبدأ السحب في التكاثر من مساء اليوم علي مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون حالة السماء في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و42 درجة على الدواخل وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد علي أغلب مناطق الدواخل.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الغد، ويوم الأحد علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

أما في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون حالة السماء صافية إلي ظهور بعض السحب علي غدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد على غدامس والحمادة والجفرة.

وفي الواحات- السرير- تازربو- الكفرة تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على الواحات.