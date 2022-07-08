الارصاد: كتلة هوائية معتدلة تؤثر على طقس ليبيا وانخفاض تدريجي للحرارة اليوم وملحوظ غداً

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 01/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس معتدل ومستقر علي اغلب مناطق الشمال نتيجة تاثير كتلة هوائية معتدلة حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي هذا اليوم.

ووفقا للتقرير يكون انخفاض الحرارة ملحوظا يوم الغد علي اغلب المناطق حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين ( 29 – 34 ) مْ ,وتتراوح مابين (37-43) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ومن المتوقع وفقا للتقرير ان يمتد تاثير هذه الكتلة الهوائية المعتدلة ليشمل يوم الاحد اغلب مناطق الوسط وبعض مناطق الجنوب ,ويستمر تاثيرها طيلة ايام العيد .

والله أعلــــــــــــــــم .