بلدية طبرق: الاثنين المقبل حفل افتتاح محطة الكهرباء الغازية

أعلنت بلدية طبرق عن إقامة حفل تشغيل محطة طبرق الغازية يوم الإثنين المقبل.

وقدمت البلدية عبر صفحتها على “فيسبوك” التهنئة إلى سكان البلدية والبلديات المجاورة بمناسبة قرب تشغيل محطة طبرق الغازية، مثمنة جهود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وشركة الكهرباء والمسؤولين في السابق والوقت الحالي، الذين أسهموا في وصول المحطة وتركيبها وتشغيلها.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء مساء أمس الخميس عن بدء تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية، وفق ما أعلنت في بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وستدخل الوحدة على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميجاوات، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات الأولية لها.

وتضم محطة طبرق 4 وحدات بقدرة إنتاج إجمالية 740 ميجاوات، وانطلق العمل بها في 25 يونيو العام 2021.