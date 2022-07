التكبالي: من تورط في الهجوم على مقر البرلمان هم مجموعة تتبع للمنفي وأخيه

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن من تورط في الهجوم على مقر البرلمان هم مجموعة مدفوعة الأجر ويتبعون لمحمد المنفي وأخيه، مشيرًا إلى أن الأنباء وصلته من اللحظات الأولى للهجوم بشأن ما حدث وسبب التوجه للمقر وإحراقه.

التكبالي كشف خلال برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن سامي المنفي كان يقود هذه المجموعة وهو من دفع لهم الأموال، لافتًا إلى أنه حينما تتضح الأمور فيما بعد لا بد للنائب العام أن يقوم بالإجراء اللازم حيال من كان وراء الهجوم على مجلس النواب وسرقة كل شيء.

وأضاف: “نقول للشباب لا تتوقفوا، وأعني شباب ثورة 2022/7/1 أي حراك آخر لا يعنيني، والدبيبة يتكلم عمن يريدون الدخول ويركبون فوق ظهر الشباب نحن من نادينا بخروجهم، وأنت من؟ أنت من تريد أن تركب فوق الشباب لأنك فشلت ولم تفعل شيئًا، وادعيت الوطنية وتربط بين المؤسسات وفشلت، نحن نحملك المسؤولية الكاملة عن أي عنف يحدث في هذه المدة، فأنت المسؤول؛ لأنك تريد التمسك بالكرسي. لن أترشح للمجلس النواب، ولكن أريد البقاء حتى أرى الدبيبة يذهب؛ لأنه هو من أفسد البلاد”.

كما تابع: “الحراكات التي بيعت وقبضت لا تعنيني والتي يديرها مليقطة ودغيم لا تعنيني ولا الجماعات المقاتلة، لم تلقَ أي من المبادرات التي تطرح الآن اهتمامي والسبب لأنه ليس فيهم أحد مخول أن يعطي مبادرة”.

وعلق على المبادرة التي تقدم بها سيف الإسلام قائلًا: “سيف من الأصل ليس مقبولًا حتى يأتي ويقول لن أترشح. أنت لست مترشحًا، وكذلك نوري بوسهمين ماذا يستطيع أن يقدم؟”.

وأكد على أن المشكلة في ليبيا كبيرة جدًا، وهي مشكلة مركزية وجهوية وقبلية، معتبرًا أن التناقضات التي احتواها الملك إدريس بدأت تخرج وتكبر إلى أن انفجرت بعد عام 2011.

