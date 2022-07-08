الجدال: قالوا عن أضحية العيد سنة مؤكدة ولكن لم يحلوا مشكلة ثمنها الجنوني

استنكر مختار الجدال، المحلل السياسي الليبي، وضع آلية تحديد ثمن الأضحية-التي ارتفع ثمنها بشكل جنوني- في يد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسط أزمات انقطاع الكهرباء التي تحرم المواطنين من تخزينها لأطول فترة ممكنة.

وقال الجدال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بمناسبة “العيد الكبير” كل عام والجميع بخير مع إن أغلب الليبيين، وأنا منهم طبعاً لا يعرفون حكاية الكبير إلا في البنك المركزي، وربما الصدفة وحدها هي التي جعلت الكبير يتحكم في ثمن أضحية العيد.

وأضاف الجدال:” منذ أيام تصطف زرئاب الذبائح العظيمة تملئ شوارع المدينة تحاذيها جبال الفحم والحديد في شكل فوضوي ليس له علاقة بحكاية التضحية والفداء التي أمر بها الله ، بل العملية مرتبطة “بالنهم”.

وتابع:” قالوا عن ضحية العيد سنة مؤكدة ولكن لم يحلوا مشكلة ثمنها الذي صار يتطور عام بعد عام في تصاعد جنوني حتى صارت أثمانها أماني ودعوات” .

واستطرد:” الذبح العظيم فدية أرسلها الله سبحانه وتعالى لفداء سيدنا أسماعيل عليه السلام ودفع ثمنها عبادة وخضوع لله، ولكن بعض البشر أستغلوا العبادة والخضوع والتضحية ورفعوا ثمنها إلى الحد الذي فقدت فيه الأضحية معناها”.

وأوضح:” صارت الزوجات تدعوا الله أن لا تنقطع الكهرباء حتى تستطيع تخزين لحم العيد لأطول فترة ممكنة وما كان يفترض أن يهدى للفقراء والمحتاجين تحول إلى مدعاة للتفاخر في الوزن والثمن”.

واختتم منشوره قائلا:” أخيراً أدعوا الله أن يتقبل منا وإن يعفوا عنا تقصيرنا في تطبيق السنة الصحيحة لعجزنا عن توفير قيمتها وهو أدرى بحالنا”.