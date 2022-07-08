وصول شحنة طبية إلى مستشفى ابن سينا في سرت

وصلت إلى مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، اليوم الجمعة، شحنة طبية مقدمة من جهاز الإمداد الطبي.

وتحتوي الشحنة على مستلزمات ومعدات طبية وتشغيلية ومحاليل طبية لأقسام غسيل الكلى والعناية والعمليات والطوارئ بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت.

– استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

وقال مدير المخازن الطبية والإمداد بالمستشفى، الهادي الخراز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذه الشحنة الطبية تكفي المستشفى والمرضى بمن فيهم مرضى غسيل الكلى لمدة تقارب الشهرين.