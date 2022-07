ليبيا – أكد الخبير التركي البروفيسور علي بكير الباحث في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر أنّ استقرار ليبيا يمثل “ملف مصلحة مشتركة” لإيطاليا وتركيا.

بكير وفي تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية على هامش القمة الحكومية الإيطالية التركية التي شارك في رئاستها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال: “إن كلا من روما وأنقرة مهتمان بوضع حد للخلافات الداخلية في ليبيا”.

وأشار إلى أنّ إيطاليا وتركيا استثمرا بكثافة لإيجاد حل للأزمة الداخلية المستمرة، وتلعب ليبيا أيضًا دورًا مهمًا على المستوى الاقتصادي؛ وبالتالي، يشكل الاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا مصلحة مشتركة لتركيا وإيطاليا.

وأضاف بكير: “على الرغم من الوضع المعقد، أعتقد أن هناك فرصًا كبيرة لسلطات البلدين- إيطاليا وتركيا- للتعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا ودعم الشعب الليبي للمضي قدمًا نحو تحقيق أنفسهم واحتياجاتهم”.

The post خبير تركي: روما وأنقرة مهتمان بوضع حد للخلافات الداخلية في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية