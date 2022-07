ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي الخميس السفير الألماني لدى ليبيا بمقر الشركة، بحضور عضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الفرجاني. اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء تسريع تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليين المنفذتين من قبل ائتلاف شركتي سيمينس الألمانية وإنكا التركية لدخولهما على الشبكة في أسرع وقت ممكن، وكذلك إجراء الصيانات العاجلة والطارئة لبعض وحدات التوليد وتطوير الشبكة الكهربائية بليبيا. وعلى هامش الاجتماع بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال الطاقة الشمسية. وبدوره، أثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والتعاون الكبير الذي تقدمه شركة سيمنس الألمانية بليبيا. من جهته، أكد السفير الألماني على حث الشركات الألمانية لبذل المزيد من الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء بليبيا.

The post العبدلي يبحث مع السفير الألماني تسريع تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية