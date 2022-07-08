المبشر: القرار الدولي بإنهاء أزمة ليبيا لم يُتخذ حتى الآن

قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، إن القرار الدولي بإنهاء أزمة ليبيا لم يُتخذ حتى الآن، وأن كل المؤتمرات التي تتم في الخارج، وليس منبعها الداخل الليبي، مآلها الفشل إلا إذا فُرض الحل بالقوة.

وأوضخ المبشر، في حديث مع “الشرق الأوسط”، أن الخطة التي أطلقها المجلس الرئاسي بشأن الانسداد السياسي، “مجرد محاولة لتلمّس الحل، لينقصها الاستماع لجميع الأطراف”.

ودعا إلى توافق وطني قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق عقد وميثاق يحترم بمقتضاه الجميع نتائج هذه الاستحقاقات.

ولفت المبشر، إلى أن وجود السلاح يعد من عوامل إفشال أي انتخابات، وحتى لو تمّت وحظيت باعتراف دولي فستظلّ المشكلة قائمة، لذا يجب توفر ضمانات من جميع الأطراف بالالتزام بالنتائج، وإذا حدث ذلك ستنجح الانتخابات، ويتمكن الرئيس القادم من ممارسة عمله، غير هذا مجرد إضاعة للوقت.