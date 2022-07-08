انخفاض أسعار النفط عالميا   

العنوان-نيويورك

سجلت أسعار النفط انخفاضا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الذهب الأسود في العالم.

وبحلول الساعة 12:11 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.99% إلى 101.71 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 0.73% إلى 103.89 دولار للبرميل.

في حين أنهت أسعار النفط تعاملات أمس الخميس، على ارتفاع بأكثر من 4% وذلك في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بالأسعار في الجلستين السابقتين.