الغرياني: الصلاة لا تجوز خلف خطيب يوم عرفة محمد العيسى.. وعلى الحجاج الصلاة في مخيماتهم

ليبيا – وقعت دار الإفتاء طرابلس التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني على بيان منتدى علماء الأمة الذي قالت فيه إن تعيين محمد العيسى إماما وخطيبا ليوم عرفة هذا العام مراغمة للمسلمين واستهانة بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام التي فُرضت لحكم كثيرة منها توحيد الأمة الإسلامية جمعاء على الحق وتعاونها وتناصرها.

منتدى علماء الأمة وفي بيانه الذي نشرته قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني المصنف على قوائم الارهاب بدول الخليج ومصر زعم أن الصلاة لا تجوز خلف محمد العيسى ويجب على الحجاج العدول عن الصلاة مع هذا الرجل الذي وصفه بـ” المفتون”.

وأشار إلى أنه يجب عليهم الصلاة في مخيماتهم جماعة خشية أن تكون الصلاة خلفه غير مقبولة لتجاوزه حدَّ ما قرره العلماء من الصلاة خلف كل “بر وفاجر”.

وأضاف البيان:” أن العيسى دعى أكثر من مرة للتطبيع مع الاحتلال وترك مقاومتهم مع احتلالهم لمسرى النبي ﷺ وأكنافه وبطشهم المستمر بإخواننا في فلسطين وأعلن محبته الكبيرة لكاهن الوثنية الهندوسية سادجورد متجاهلا ما يفعله الهندوس بالمسلمين في الهند مع شتمهم لرسولنا الكريم ﷺ ودعوة بعضهم لقصف قبر الرسول ﷺ وزعم بعضهم أن مكان الكعبة المشرفة أصنام هندوسية”.

هذا ووقع على بيان المنتدى كل من:”دار إفتاء طرابلس، وهيئة علماء ليبيا ،ورابطة علماء أهل السنّة،وملتقى دعاة فلسطين،ودار القرآن والحديث،و الهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين،واتحاد العلماء والمدارس الإسلامية (تركيا)،وهيئة علماء فلسطين،مجمع الخلفاء الراشدين”.

