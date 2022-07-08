الأمين لـ”البكوش”: راجع معلوماتك ولا تتجنى

دعا المرشح الرئاسي فضيل الأمين، المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إلى عدم التجني عليه لاختلافهما سياسيا.

وجاء ذلك على خلفية تغريدة للبكوش علق فيها على انتقاد الأمين لطريقة تعامل الهيئات المالية والبنكية، مع الشعب الليبي خلال عملية صرف المرتبات قبيل عيد الأضحى المبارك، والتي وصفها بـ”المعيبة”.

وأضاف الأمين: ”عدم توفير مرتباتهم التي هم في أشد الحالات لها إلا في اللحظات الأخيرة قبل العيد، لا يمكن قبول أي عذر أو سبب لذلك إطلاقاً من وزارة الخزانة ولا المصارف، متابعا: ”توقفوا عن إذلال الشعب”.

وعلق البكوش قائلا: “حسنًا، سيد الأمين، أنت محق، (لا يمكن قبول أي عذر أو سبب لذلك إطلاقاً من وزارة الخزانة ولا المصارف)، تماماً كما لا يمكن قبول أي عذر أو سبب إطلاقاً لتعيينك من قبل صديقك فايز السراج منذ 2017 رئيسًا للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي وتحقيق صفر من الإنجازات”.

ورد الأمين على تغريدة البكوش قائلا: “سيد البكوش أعتقد أنك رجل ذكي وتحرص على التدقيق في معلوماتك، راجع معلومتك قبل الكتابة فلا علاقة للسراج بأي تعيين، ثانيا القطع بعدم وجود أي إنجازات دليل آخر على أنك تحتاج إلى إعادة النظر في معلومتك”، متابعا: “عشمي فيك أكبر من هكي (هذا) معليش تمهل قبل الكتابة، اختلاف الموقف السياسي لا يعني التجني”.