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ترجمة فورية لخطبة يوم عرفة إلى 14 لغة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بأربع عشرة لغة عالمية وتحقيق أكثر من (200) مليون مستفيد حول العالم وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع.

وأكد أن الرئاسة تعاونت مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف بزيادة عدد اللغات هذا العام لتصل إلى (14) لغة عالمية.

 وترجمت الخطة للغات: (الإنجليزية – الفرنسية – الملاوية – الأوردية – الفارسية – الروسية – الصينية – البنغالية – التركية – الهوسا – الاسبانية – السواحلية – التاميلية – الهندية).

 وجرى البث من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين) بسلالة ونجاح، مبينا أن المشروع هذا العام تجاوز عدد المستفيدين منه أكثر من ( 200 مليون ) مستفيد حول العالم.

وقامت الرئاسة ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.


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صحيفة العنوان الليبية

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