الخارجية القطرية: ندعم جهود حماية حقوق الإنسان في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية القطرية دعمها لجميع الجهود الدولية والإقليمية والأممية الرامية لتحقيق السلام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، وضمان سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي إلى بيان دولة قطر الذي ألقته الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50 تحت البند (10) من جدول أعمال المجلس.

ورحبت المندوبة القطرية بتعاون السلطات الليبية مع البعثة وآليات حقوق الإنسان الأخرى، ودعَت جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على ضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وإجراء حوار لتجاوز القضايا الخلافية المعلقة، وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح السياسية والشخصية الضيقة من أجل إيصال الشعب الليبي الشقيق إلى بر الأمان وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

وحثت “المفتاح” جميع الأطراف على إنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها والمضي قدما في العملية السياسية والتوصل إلى إطار دستوري توافقي يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وينهي الصراع الدائر في البلاد، ويحقق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام.

ودعت المندوبة القطرية المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لا سيما في مجال حقوق الإنسان، بما يتوافق مع أولويات الحكومة الليبية واحتياجاتها.