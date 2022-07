إزالة التعديات على أملاك الدولة في منطقة المطرد في الزاوية

ليبيا – نفذت دورات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية واجبًا أمنيًا بناء على كتاب عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأبح.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الكتاب بشأن التعديات الحاصلة على مرافق وأملاك الدولة في نطاق البلدية، وهو ما جعل الدوريات تتوجه لمنطقة المطرد لوقف الانتهاكات الحاصلة على مبانٍ وإخلائها من جميع مظاهر الاعتداء وإعادتها لمالكها.

وأضاف البيان: إن الواجب تم تنفيذه بمشاركة دوريات أجهزة الحرس البلدي والشرطتين الزراعيـة السياحية ومركز شرطة المنطقة ومصلحة أملاك الدولة.

