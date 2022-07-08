ليبيا الان

إزالة التعديات على أملاك الدولة في منطقة المطرد في الزاوية

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفذت دورات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية واجبًا أمنيًا بناء على كتاب عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأبح.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الكتاب بشأن التعديات الحاصلة على مرافق وأملاك الدولة في نطاق البلدية، وهو ما جعل الدوريات تتوجه لمنطقة المطرد لوقف الانتهاكات الحاصلة على مبانٍ وإخلائها من جميع مظاهر الاعتداء وإعادتها لمالكها.

وأضاف البيان: إن الواجب تم تنفيذه بمشاركة دوريات أجهزة الحرس البلدي والشرطتين الزراعيـة السياحية ومركز شرطة المنطقة ومصلحة أملاك الدولة.

The post إزالة التعديات على أملاك الدولة في منطقة المطرد في الزاوية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك