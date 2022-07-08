الحاجي: أي مبادرة تبقي على حفتر ضد مصلحة الشعب

تفاعل جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، مع مبادرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معربا عن رفضه إياها محذراً إياه من القيام بأي خطوة تقود إلى إبقاء المشير حفتر في المشهد.

كتب قائلًا على فيسبوك: “أي خطوة من جانب المنفي تبقي على حفتر والمنعدمين جيف “البرلمان والدولة” خدمة لشخصه لا أكثر مردودة عليه.. خطوة لإطالة عمره.. لا تنطلي على عاقل”.

وواصل قائلًا: “فليرحل معهم إلى جهنم لا خير فيه وفي أي رهط نصبه المرتشي الفاسد برناردينو ليون بمؤامرة الصخيرات القذرة.. أي خطوة تبقي على حفتر والمشري وعقيلة ضد مصلحة ليبيا والشعب الليبي” وفق تعبيره.