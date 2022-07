على خطى القذافي.. زيمبابوي تستعد لإدخال مسكوكات مالية ذهبية

ليبيا – وصف تقرير اقتصادي نشره موقع “ذا أفريكان إيكسبونينت” الإخباري الناطق بالإنجليزية ويتخذ من دولة موريشيوس الإفريقية مقرًا له زيمبابوي بليبيا الجديدة.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أرجع هذا الوصف لاستعداد زمبابوي لإدخال مسكوكات مالية ذهبية، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد رفع بنك الاحتياطي في البلاد خلال الأسبوع الماضي أسعار الفائدة إلى 200% بدلًا عن 80%.

وأضاف التقرير: إن السلطة النقدية الزيمبابوية طرحت خططًا لجعل الدولار الأميركي عملة للتعامل بها في البلاد على مدى السنوات الـ5 المقبلة، مبينًا أن فكرة المسكوكات المالية الذهبية تم طرحها لآخر مرة في ليبيا إبان عهد العقيد الراحل القذافي.

ترجمة المرصد – خاص

