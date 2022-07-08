وزير الدفاع الإيطالي: نسعى مع قطر إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني أن بلاده تسعى بالتعاون مع قطر، إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا.

وأدلى غويريني بهذه التصريحات خلال محادثات مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، في إطار لقاء ثنائي تم تنظيمه في لا سبيتسيا، في نادي ضباط البحرية، بمناسبة تسليم زورق الدورية البحرية “شيراوح”، التي أنتجها فينكانتيري بموجب اتفاقية تعاون بحري وقعها البلدان عام 2016.

وصرّح غويريني قائلا: “علاقاتنا، على المستويين التشغيلي والصناعي، مكثفة وتتضمن أنشطة متنوعة؛ ويؤمن حدث اليوم علاقة متينة من التعاون والثقة”، مضيفا: “يشرفنا أن نقدم مساهمة إيطالية مهمة في تعزيز قدرة البحرية القطرية، نتائج هذا البرنامج البحري المهم هي مصدر فخر ومثال ناجح لتعاوننا بأوسع معانيه”.

وركز غويريني على الاهتمام المشترك الذي تم الإعراب عنه في لبنان، وكذلك “السعي إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا الأمر الذي يوجه البلاد نحو التطبيع المؤسسي والسياسي والاقتصادي والأمني الداخلي”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.