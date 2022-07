تقرير أميركي: غواصة نووية بريطانية استخدمت صواريخ ذكية ضد أهداف في ليبيا

ليبيا- شدد تقرير إخباري نشره موقع أخبار “1945” الأميركي على وجوب شعور حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالتفاؤل بشأن فعالية قدراته القتالية تحت سطح البحر.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكد أن الغواصة “أتش أم أس أوديشز” وهي واحدة من أفضل الغواصات البريطانية التابع للبحرية الملكية أكملت مؤخرًا دوريتها الأولى لصالح التحالف في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف التقرير: إن الغواصة واحدة من 7 غواصات نووية تستخدم صواريخ توماهوك كروز للهجوم الأرضي والتي يتم إطلاقها من فوهات مدافع قطرها 533 مليمترًا. كاشفًا عن استخدام هذه الصواريخ ضد أهداف في ليبيا من دون توضيح مكان وزمان الاستخدام.

