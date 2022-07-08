السفير الجزائري: مستعدون لتقديم خبراتنا لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

أكد سفير الجزائر لدى ليبيا (سليمان شنين) على موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، مبديا استعداد الجزائر لتقاسم الخبرة لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

ودعا السفير الجزائري في كلمة ألقاها الخميس بالعاصمة طرابلس في حفل إحياء الذكرى الـ 60 لعيد استقلال الجزائر إلى تمكين الشعب الليبي من حقه في انتخاب ممثليه ومؤسساته السياسية الشرعية.

هذا وحضر الحفل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (رمضان بوجناح) ومحافظ مصرف ليبيا المركزي (الصديق الكبير) ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (عماد السايح) وممثلين عن مجالس الرئاسي والنواب والدولة.