تقرير إخباري يواكب توصيات المنتدى الحضري العالمي بشأن ليبيا

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره مركز “أس دي جي” المعرفي الدولي لأبرز التوصيات التي أصدرها المنتدى الحضري العالمي الـ11 في مدينة كاتوفيتشي البولندية.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه التصويات تضمنت الانتقال من التحولات التدريجية إلى الأساسية، مبينًا انعقاد المنتدى ليواكب الكوارث المناخية والصراعات الناشئة وتفشي وباء كورونا في جيمع أنحاء العالم.

وشددت أبرز توصيات المنتدى الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع بولندا خلال الفترة الممتدة من الـ26 وحتى الـ30 من يونيو الماضي على وجوب اتخاذ إجراءات سريعة لتعافي المدن من الأزمات المتعددة والشروع في انتقال سريع نحو التنمية الحضرية المستدامة.

وأضافت التوصيات أنها تستهدف 26 دولة وإقليمًا ومنطقة متأثرة بالصراعات والكوارث من بينها ليبيا.

