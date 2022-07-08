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السفارة الأمريكية: نتمنى السلام والصحة لليبيا بمناسبة عيد الأضحى

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأت السفارة الأمريكية في ليبيا، جموع الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كتبت السفارة على فيسبوك: “نتمنى لكم جميعا السلام والصحة و العافية و الازدهار بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك. عيد مبارك منا جميعاً في سفارة الولايات المتحدة بليبيا”.

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صحيفة الساعة 24

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