السفارة الأمريكية: نتمنى السلام والصحة لليبيا بمناسبة عيد الأضحى

هنأت السفارة الأمريكية في ليبيا، جموع الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كتبت السفارة على فيسبوك: “نتمنى لكم جميعا السلام والصحة و العافية و الازدهار بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك. عيد مبارك منا جميعاً في سفارة الولايات المتحدة بليبيا”.
هنأت السفارة الأمريكية في ليبيا، جموع الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كتبت السفارة على فيسبوك: “نتمنى لكم جميعا السلام والصحة و العافية و الازدهار بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك. عيد مبارك منا جميعاً في سفارة الولايات المتحدة بليبيا”.
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