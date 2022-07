تقريران يرصدان الآراء التحليلية بشأن الاحتجاجات الأخيرة في ليبيا

ليبيا – رصد تقريران تحليليان نشرهما القسم الإنجليزي بشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية ومجلة “إن ديفينس أوف ماركسزم” البريطانية الاحتجاجات الليبية الأخيرة.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد، نقلا عن المحلل السياسي أحمد معيوف قوله: “يمكن تلخيص الاحتجاجات ببساطة بفشل السياسيين في التوصل إلى اتفاق سياسي، وتفضيلهم بدلًا من ذلك أن يتصارعوا مع بعضهم البعض على السلطة على حساب المواطنين العاديين”.

وتابع معيوف قائلًا: “لقد أدى هذا الفشل بطبيعة الحال إلى تدهور الظروف المعيشية في جميع المجالات، ما أثر حتى على المواطنين الذين لا يهتمون كثيرًا بالسياسة”. وهو ذات الرأي الذي ذهب إليه المحلل السياسي مصطفى الفيتوري، فالاحتجاجات ضد الوضع الراهن برمته ويشمل حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار.

وقال الفيتوري: “إن السبب الرئيسي للاحتجاجات هو تدهور الأوضاع المعيشية في ليبيا وعلى وجه الخصوص الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ونقص فرص العمل وغياب أي اتفاق بشأن الانتخابات”. فيما أشار المحلل السياسي يوسف بخباخي إلى أن أسبابها تختلف باختلاف المنطقة التي تجري فيها.

وأضاف بخباخي قائلًا: “هنالك إحساس بالإحباط وتزايد الشكاوى بشأن قضايا تتعلق بالبطالة في العاصمة طرابلس، وهو ما أجج الاحتجاجات هناك ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة، وفي مدينة طبرق الأسباب سياسية أكثر وترتبط أكثر بوجود المرتزقة وسياسة مجلس النواب التي حالت دون إجراء الانتخابات”.

وأكد بخباخي بالقول: “إن انقطاع التيار الكهربائي يستمر لساعات خلال النهار والطوابير في محطات الوقود طويلة جدًا وهذا بصرف النظر عن ارتفاع التضخم والأسعار، ومع ذلك فالاحتجاجات لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكنها فيه فرض التغيير وقد تتصاعد، فهذا بالتأكيد احتمال”.

وتابع بخباخي قائلًا: “ومع ذلك ما زال الأمر يقتصر على بعض الشباب وقد يكون حرق مبنى مجلس النواب في مدينة طبرق وإغلاق الطرق من قبل المتظاهرين وغيرها من الأعمال التخريبية قد أثر على قرار الآخرين بالانضمام إلى هذه الاحتجاجات”.

وقال بخباخي: “الليبيون في الوقت الحالي ليسوا على استعداد للنزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة رغم تدهور الأوضاع المعيشية”. فيما أوضح معيوف أن الاحتجاجات ستستمر على الأرجح في التصعيد، فبالنسبة للمتظاهرين لا فرق بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا من حيث مساهمتها في هذا التدهور.

وأشار معيوف إلى أن هذا ما يجعل من الصعب على جانب استخدام الاحتجاجات ضد الآخر، إلا أن هذا لا يمنع محاولة ركوب الموجة وبناء رواية توحي بأنهما تقفان مع المحتجين ضد الجانب الآخر، فيما بين التقريران أن عدم الثقة في جميع السياسيين سمة مشتركة للحركة الاحتجاجية.

وأوضح التقريران أن المتظاهرين عبروا أيضًا عن عدم ثقتهم في الميليشيات المسلحة التي انخرطت في حرب دموية منذ العام 2011 تغذيها القوى الأجنبية وتدفع الأموال بصفة أجور لها وأدت إلى الخراب في البلاد مع لعبها بشكل متزايد دورًا سياسيًا.

وأرجع التقريران رفع الراية الخضراء للعقيد الراحل القذافي لتمكن الأخير من توفير الكهرباء على مدار الساعة فضلًا عن الخدمات والغذاء لشعبه.

ترجمة المرصد- خاص

