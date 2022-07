إعترافات لمرتزقة تركيا السوريين.. نعمل مع الجماعات المسلحة الليبية.. ونشارك في فض الاشتباكات مع القوات الحكومية

ليبيا- أكد تقرير استقصائي قيام المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للقتال على على الأراضي الليبية بعمليات نهب وفرض أتاوات واستيلاء على ممتلكات المدنيين.

التقرير الذي نشرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المناهضة للنظام التركي وتابعته صحيفة المرصد، أشار إلى انخراط هؤلاء في هذه العمليات إلى جانب جهاز دعم الاستقرار وكتيبة النواصي واللواء 444 قتال، فضلًا عن اتخاذ منازل المدنيين بصفة مقرات عسكرية وأمكن للإقامة.

وأضاف التقرير: إنه وبعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على بدء انخراط هؤلاء الذين يقدر عددهم الحالي بـ3 آلاف مرتزق في النزاع الليبي تم التيقن من ارتكابهم انتهاكات بحق مدنيين ليبيين ضمن مناطق انتشارهم، لا سيما في العاصمة طرابلس.

وتابع التقرير: إن المرتزقة قاموا بتكوين علاقات وطيدة مع عدد من الميليشيات المسلحة وباتوا ينفذون مهامًا ضمنها مع ارتكاب العديد من الانتهاكات التي تنوعت بين عمليات نهب لمنازل المدنيين وفرض الأتاوات على المحال التجارية وسلب بعضها الآخر، وهو ذات ما تم في مناطق نفوذ تركيا في شمال سوريا.

وبحسب التقرير تركزت الانتهاكات بشكل أساسي على نهب الأموال والذهب والأثاث وتخريب البعض من المنازل والإضرار بها بشكل متعمد قبل إجبار أصحابها على إخلائها والاستيلاء عليها، مؤكدًا مشاركة المرتزقة في خوض اشتباكات مسلحة مع المسلحين داخل أحياء مكتظة بالمدنيين.

وبين التقرير أن هؤلاء شاركوا في عمليات اقتحام مؤسسات مدنية وتهديد موظفين بدافع الحصول على المال، ناقلًا عن 3 مرتزقة ينتمون إلى مجموعات ارتزاق مختلفة ويتواجدون في أحياء ومناطق مختلفة من العاصمة طرابلس رواياتهم عن الانتهاكات المرتكبة من مجموعاتهم.

وقال المرتزق الأول المنتمي فصيل “السلطان سليمان شاه”: “بعد تخفيض رواتبنا وتأخر تسليمها قام بعضنا بالانتماء إلى مجموعات مسلحة ليبية في مقابل تلقي رواتب شهرية منها ومبالغ مالية إضافية مع تنفيذ مهام تتعلق بعمليات السطو والمشاركة في الاشتباكات ضد مجموعات محلية أخرى”.

وتابع المرتزق الأول قائلًا: “فعلى سبيل المثال شهد عصر الـ15 من يونيو الماضي قيام جهاز دعم الاستقرار بمداهمة مبنى إدارة الضرائب بالعاصمة طرابلس واعتقال مديره هشام مقيق واقتادوه لسجن خاص بالجهاز، والمهم في الأمر أن من بين المشاركين في الاقتحام والاقتياد 8 عناصر من فصيل (أحرار الشرقية)”.

وأضاف المرتزق الأول بالقول: “كان سبب الاقتحام هو رفض هشام مقيق مرارًا التعاون مع رئيس الجهاز، فالأخير يطلب من الأول إسقاط الضرائب عن مقربين منه مقابل نسبة مالية لمقيق، فضلًا عن مطالبة بدفع أتاوات أو جزء من الضرائب التي تحصلها الإدارة من المدنيين وهو ما رفضه مديرها”.

ووفقًا للمرتزق الأو،ل انضمت مجموعة تنتمي لفصيل “أحرار الشرقية” ويقودها أبو مهدي الهايس إلى الجهاز التابع لعبد الغني الككلي المرتبط بدوره بهيثم التاجوري، في وقت أكد فيه المرتزق الـ2 من فرقة السلطان مراد انضام 35 من المرتزقة القادمين من مدن حمص وإدلب وحلب لكتيبة النواصي بقيادة مصطفى قدور.

وبحسب المرتزق الثاني، شارك هؤلاء في محاولة استيلاء على محلات تجارية وإطلاق نار في منطقة سوق الثلاثاء ، مضيفًا بالقول: “في يوم الجمعة الموافق للـ10 من يونيو الماضي توجهت مجموعة من الكتيبة إلى منطقة سوق الثلاثاء المكتظة في العاصمة طرابلس وهي منطقة شعبية تشبه في زحامها أسواق مدينتي الباب السورية”.

وتابع المرتزق الـ2 قائلًا: “كان الهدف الاستيلاء على 4 مواقع، بحجة أن المتواجدين فيها موالون لحفتر، وكان من ضمن المنفذين مقاتلون سوريون، فقام أصحاب هذه المواقع بطلب النجدة من أقاربهم المقاتلين في مجموعة ليبية أخرى وهي اللواء 444 ووقع اشتباك عنيف بين المجموعتين وتمّ إطلاق النار رغم وجود المدنيين بالمنطقة”.

وقال المرتزق الثاني: “كان هناك حالة من الذعر وتسبب الاشتباك بإصابات فضلًا عن جرحى من المجموعتين ومنهم مصطفى النعيمي المنحدر من مدينة حمص، والوضع هنا بالنسبة للمقاتلين السوريين مشابه لوضعهم بمدينة عفرين وأصبحوا عبارة عن عصابات وهناك الكثير من التعديات على المدنيين”.

وبالانتقال إلى المرتزق الثالث المنتمي للواء “السلطان سليمان شاه”، فقد أوضح أنه شارك إلى جانب مجموعات مسلحة ليبية في عدة عمليات بهدف فض الاشتباكات بين مجموعات أخرى، وإن من بين العناصر في كل تلك المجموعات مرتزقة سوريون.

وشدد المرتزق الـ3 على قيام مرتزقة سوريين بسرقة أموال وذهب وأثاث بعض منازل المدنيين الذين نزحوا بشكل مؤقت من منازلهم على خلفية اندلاع تلك الاشتباكات مضيفًا بالقول: “تندلع اشتباكات بين المجموعات الليبية بين الحين والآخر، وكثيرًا ما يتم توجيهنا لفض الاشتباكات مع مجموعة من القوات الحكومية”.

وتابع المرتزق الـ3 قائلًا: “تحصل الاشتباكات بالأحياء السكنية ويهرب المدنيون مؤقتًا، وهنا يقوم المقاتلون السوريون بدخول منازلها بحجة التفتيش عن السلاح أو المطلوبين لسرقة المقتنيات الثمينة، فالشعب الليبي غني ومنازل سكانه غالبًا ما تحوي على أموال وذهب”.

المرصد – متابعات

The post إعترافات لمرتزقة تركيا السوريين.. نعمل مع الجماعات المسلحة الليبية.. ونشارك في فض الاشتباكات مع القوات الحكومية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية