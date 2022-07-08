الخارجية الأمريكية: سنبحث مع ليبيا تمديد حظر استيراد الآثار حتى 12 ألف قبل الميلاد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عزمها عقد اجتماع نهاية الشهر الجاري للجنة الاستشارية للممتلكات الثقافية، المشكلة بين ليبيا والولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاجتماع الذي سيعقد يومي 26 إلى 27 يوليو، سيبحث إمكانية التمديد لاتفاقية الملكية الثقافية مع ليبيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين تضع قيودا على استيراد بعض المواد الأثرية التي تتراوح اعمارها من 12000 قبل الميلاد إلى 1750 قبل الميلاد.

وتابعت الخارجية الأمريكية أن الاتفاقية تمنع استيراد المواد التي تحمل أهمية ثقافية إسلامية والتي تشمل الحجر والمعدن والخزف العظام والعاج والصدف والزجاج والأحجار شبه الكريمة والطلاء والرسومات والمنسوجات والفسيفساء والخشب والجلود والورق.

واختتمت الخارجية الأمريكية أن الاجتماع سيكون مفتوحا ويمكن لعامة الناس التعليق وإرسال ملاحظاتهم أثناء الاجتماع.