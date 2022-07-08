النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»

وجه مكتب النائب العام خطابا إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي يطلب فيه تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول في مصرف التجارة والتنمية.

وأوضح بيان النائب العام الصادر في 6 يوليو الجاري أن الحسابات الخاصة بالشركة والمعنية بالتجميد هي في 4 فروع لمصرف التجارة والتنمية، وهي حساب بالفرع الرئيس طرابلس، وحسابان بفرع بن عاشور، وفرع بمصراتة.

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وقال المكتب إن ذلك التجميد جاء بعد التحقيقات الجارية لدى مكتب النائبا العام حيال الوقائع الواردة في متن بلاغ الممثل القانوني الشركة ليبيانا للهاتف المحمول.

واعتبر النائب العام أن ذلك القرار هدفه «صيانة للمصلحة العامة، ونأيًا بالمركز المالي الشركة ليبيانا للهاتف المحمول عن خطر الإضرار به جراء ممارسة الاختصاصات الموكلة لمجلس الإدارة من مجلسين، قيدت ببيانات أخرهما دون إتباع الإجراءات المقررة في قواعد تنظيم عمل الشركا ، ودون وضوح كيفية قيد البيانات المتعلقة به في السجل التجاري.