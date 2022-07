الأسمر: المطلوب حاليًا إجراء الانتخابات لكن اشتراطات الأجسام السياسية تعرقل ذلك

ليبيا – قال مدير مركز الأمة للدراسات محمد الأسمر إن المطلوب حاليًا هو إجراء الانتخابات، إلا أنه في ظل الاشتراطات التي تتداولها الأجسام السياسية تعرقل إجراؤها ما يطيل أمد المرحلة الانتقالية.

الأسمر وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أشار إلى أن هناك إشكالية في تعدد المبادرات دون وجود رد من المعنيين.

ولفت إلى أنه مع خروج الحراك الشبابي الشعبي بداية الشهر الجاري، بادر المتصدرون للمشهد السياسي بالقول إنهم يدعمون تلك المظاهرات، لكنهم لم يستجيبوا لتلك المطالب ودون أن يقدموا مقترحات.

ورحب الأسمر بمبادرة سيف الإسلام القذافي، ورأى أنه يجب إزاحة من يعرقل العملية السياسية وليأتي الشباب لضخ الدماء الجديدة.

