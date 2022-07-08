حمزة: المعاناة الإنسانية والمعيشية لليبيين سببها الفساد وانهيار المؤسسات

نشر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة عددا من الصور التي تعبر عن معاناة المواطنين من بينها الازدحام على المصارف والمنافذ ومحطات الوقود.

وقال حمزة في تغريدة عبر “تويتر”: “صور متعددة لأشكال المعاناة الإنسانية والمعيشية التي يمر بها الليبيون، جراء الفساد وانهيار المؤسسات وغياب الخدمات الأساسية”.

وأكد حمزة أن الدولة التي “تنعدم فيها قيم المواطنة والعدالة وتُهدر كرامة مواطنيها وتجر عليهم هذه المعاناة ليس بدولة”، مضيفا: “هذه المسرحية التي ندفع ثمنها كل يوم على مدار عقد من الزمن دماء ودموع وقهر وحزن أما آن لها أن تنتهي”.

وعلق أحد المواطنين قائلا: “ما هو إلا دلالة وليثبت الله بهذه المعاناة التي أصبح بها المواطن في بلده باكستانيا، ليس هو من انتفض بل دول أخرجته ليسقط دولته بجهله حتى لدينه الذي حرّم الخروج حتى لا يصل لما وصل لحكمته وعلمه المستبق لما يأتي به هذا الخروج من تدمير لنفسه ووطنه، فمن يسقطك لن يرفعك”، ليعبر حمزة عن تأييده قائلا: “فعلا أصبت أوافقك الرأي”.