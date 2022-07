ليبيا – قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن هناك انقسامًا واضح في المشهد الليبي، مشيرًا إلى أن هناك أزمة ثقة بين جميع الأطراف على الساحة، خاصة في ظل عدم وجود إمكانية لتقديم تلك الأطراف تنازلات لبعضها البعض للمضي قدمًا في تحقيق المبادرات المقدمة.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أكد أن كل طرف يتمسك ويتعنت بأن يكون في السلطة.

ورأى أن أقرب سيناريو لحل الأزمة هو ابتعاد الأشخاص المتواجدين حاليا عن المشهد السياسي وترك الفرصة للشعب للاختيار.

الفلاح أشار إلى أن الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي والمتصارعة يجب أن ترجع خطوة للخلف، موضحًا أن تلك الأطراف لا تمتلك القرار وحدها، وكان على بعضها الحصول على موافقة بعض الدول، لذا بات من الصعب التعويل على هذه الأشخاص أو تلك الأجسام السياسية لأنها أصبحت مرفوضة شعبيًا.

The post الفلاح: أقرب سيناريو لحل الأزمة الليبية هو ابتعاد الأشخاص المتواجدين حاليًا عن المشهد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية