باشاغا يدلي بشهادة أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء

قال البرلماني البريطاني إن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا «سيدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الثلاثاء المقبل»، وذلك بشكل افتراضى على أن يصاحبه مترجم.

وأوضح البرلمان على موقع الرسمي اليوم الجمة إن الجلسة ستركز على «العلاقة بين المملكة المتحدة وليبيا، ومن المحتمل أن تغطي مجموعة من الموضوعات بما في ذلك الأمن الليبي والسياسة الخارجية»، وكذلك خارطة «الطريق إلى التعافي» التي نشرها باشاغا مؤخرا، حسب البرلمان.

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مقال بجريدة بريطانية يثير الجدل

وفي 14 مايو الماضي، قال باشاغا،إنه فوجئ بمقال شرته «تايمز» البريطانية «منسوبًا إليه»، وذلك بعد يوم واحد من نشر الجريدة المقال الذي تناول العلاقات الليبية – البريطانية. ىوأضاف «أتمنى من هذه الجريدة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة».

وحسب المقال المنسوب لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فقد طالب باشاغا القادة البريطانيين بمساعدة ليبيا في إخراج عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية من ليبيا، وأوضح حاجة ليبيا إلى «دعم بريطانيا في مواجهة التدخل الروسي، مثلما هي حاجة أوكرانيا».