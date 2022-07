ليبيا – وقعت الشركة العامة للكهرباء أمس الخميس إتفاقية شراء طاقة مع شركة إي جي للطاقة البديلة لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا وات.

الشركة أفادت عبر مكتبها الإعلامي بأن التوقيع يأتي في إطار سعيها وجهاز الطاقات المتجددة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن خطط زيادة الإنتاج وتوزيع مصادره.

The post شركة الكهرباء: تنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاوات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية