المجلس البلدي سلوق يتسلم عددا من الأضاحي لتوزيعها على الأسر المحتاجة

أعلن المجلس البلدي سلوق يعلن وصول 40 رأس أضحية إلى البلدية لتوزيعها على الأسـر المحتاجة، مشيرة إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي من أرسلت هذه الأضاحي.

وأوضح المجلس في بيان أن أضاحي العيـد وصلت إلى المدينة مساء الجمعة وذلك لتوزيعها على الأسر المحتاجة، وذلك قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك الذي يوافق السبت (9 يوليو).

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مكتب صندوق الزكاة يتولى توزيع الأضاحي على محدودي الدخل

وأشار البيان إلى أنه بناء على تعليمات عميـد بلديـة سلوق ابشيـر الفاخري، جرت إحالة عمليـات التوزيـع لرئيـس مكتب صندوق الزكاة في المدينة علي بوتركيـة ليجر توزيـعها على الأسـر المحتاجـة وذوي الدخل المحدود.

وأضاف المجلس: «نتقدم بكل الشكـر والتقدير للحكومـة الليبية على هذه البـادرة التي من شأنه قد تساعـد في تخفيف المعاناة على بعـض المواطنين في ظل هـذه الأزمات والظروف التى تعاني بها بلادنا عامـة» .