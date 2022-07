بليحق: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من شأنها حلّ الأزمة في حال الاتفاق على شروط الترشح

ليبيا – أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على حق المواطن الليبي في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة، لكن من غير المقبول اللجوء إلى أعمال الحرق والتدمير، معتبرًا أن من يقومون بأعمال التخريب ينتمون لأجندة خفية.

بليحق وفي مداخلة له عبر برنامج “سيناريوهات” الذي بث على قناة “الجزيرة” أمس الخميس، استبعد أن تكون الانتخابات التشريعية حلًا للأزمة الليبية، بل ذهب إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من شأنها حلّ الأزمة في حال الاتفاق بشأن شروط الترشح للانتخابات، للتمكن من إجراء استفتاء على الدستور لدورة برلمانية واحدة.

