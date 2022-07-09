الأسمر: يجب إزاحة من يعرقل العملية السياسية وليأتي الشباب لضخ الدماء الجديدة

قال مدير مركز الأمة للدراسات ” محمد الأسمر ” إن المطلوب حاليًا هو إجراء الانتخابات، إلا أنه في ظل الاشتراطات التي تتداولها الأجسام السياسية تعرقل إجراؤها ما يطيل أمد المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة ، أشار فيها إلى أن هناك إشكالية في تعدد المبادرات دون وجود رد من المعنيين.

كما لفت الأسمر إلى أنه مع خروج الحراك الشبابي الشعبي بداية الشهر الجاري، بادر المتصدرون للمشهد السياسي بالقول إنهم يدعمون تلك المظاهرات، لكنهم لم يستجيبوا لتلك المطالب ودون أن يقدموا مقترحات.

ورحب مدير مركز الأمة للدراسات ، بمبادرة سيف الإسلام القذافي، ورأى أنه يجب إزاحة من يعرقل العملية السياسية وليأتي الشباب لضخ الدماء الجديدة.