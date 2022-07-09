مرتدياً الزي الليبي.. السفير الألماني: عيد الأضحى مناسبة اللقاء والتضامن من أجل مصلحة ليبيا

قدم السفير الألماني لدى ليبيا “مخائيل أونماخت”، التهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك من داخل “حوش الصابون” بالمدينة القديمة في طرابلس.

وقال السفير الألماني، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، الذي ارتدى فيه الزي الليبي، من داخل “حوش الصابون” بالمدينة القديمة في طرابلس:” عيد الأضحى وقت اللقاء والتضامن من أجل مصلحة ليبيا”.

وأوضح:” خلال جولة في المدينة القديمة، رأيتُ مظاهر الاحتفال في هذه الأيام بعيد الأضحى المبارك ، ومن قلب المدينة القديمة من حوش الصابون، أحب أن أهنئ الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحي المبارك الذي هو وقت للقاء والتضامن من أجل مصلحة ليبيا”.