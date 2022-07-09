الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات مرضية مؤثرة بين الحجاج

أفادت وزارة الصحة السعودية، بأن الحالة الصحية للحجاج “مطمئنة”، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة بين الحجاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة بالمملكة، إن أكثر من 25 ألفا من الكوادر الصحية لخدمة الحجاج يخدمون 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن “الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة”.

وتابع أن “أكثر من 53 ألف حاج مستفيد من الخدمات الطبية المقدمة وأكثر من 1700 مستفيد من الخدمة الافتراضية.

كما أوصى متحدث الصحة، الحجاج بارتداء الكمامة واستخدام المظلات لتفادي ضربات الشمس.

وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح امس الجمعة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعدما قضوا أمس يوم التروية في مشعر منى قرب مكة المكرمة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأدى نحو مليون حاج صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا في مسجد نمرة على صعيد عرفات، واستمع الحجيج إلى خطبة يوم الحج الأعظم التي ألقاها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى.

ويقع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومترا إلى الشرق من مكة ويبعد 10 كيلومترات عن مشعر منى، حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات اليوم السبت في أول أيام عيد الأضحى.

هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.