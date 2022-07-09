بن صالح: تغيير حكومة الدبيبة لن يكون في مصلحة الوطن

اعتبر سليمان بن صالح، المحلل العسكري في قنوات الإخوان الليبية، أن المطالبة بتغيير حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في الوقت الحالي بأنه ليس في مصلحة الوطن، ولابد من الوقوف ضد هذا التغيير.

وقال «بن صالح»، في منشور له بفيسبوك ، «والله لو فيه بديل أفضل ولو بقليل من الحكومة الحالية ما وقفنا ضد تغييرها حتى دقيقة واحدة، لكن أن تدعوني لأقبل تغيير السيء بما هو أسوأ منه وبمراحل فعند ذلك يجب أن أقف ضد هذا التغيير وبقوة».

وأضاف ، «أن التغيير في هذه الحالة لن يكون في مصلحة الوطن بل يصب في مصالح أشخاص معينين يريدون تحقيق رغباتهم في الوصول إلى السلطة بأي طريقة»، متابعا «الإصرار على الوصول للسلطة بأي طريقة يجب أن نضع علامات استفهام كبيرة جداً أمام هذا الاصرار».