وليامز: ليكن العيد مناسبة لإنهاء الانقسام

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز “ليكن هذا العيد مناسبة حقيقية لتجسيد الإخاء ورأب الصدع وانهاء الانقسام والتنازل من أجل ليبيا والليبيين”.

وأضافت وليامز في تغريدة له بموقع “تويتر” عيد أضحى مبارك وكل عام والشعب الليبي العزيز بخير وسلام وازدهار.

من جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها أن يكون هذا العيد مناسبة، لكافة الأطراف الفاعلة، للاستجابة للمطالب الشعبية، بإجراء الانتخابات الوطنية على أسس توافقية سليمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها تتمنى للشعب الليبي عيـد أضـحى مـبارك.