الكهرباء: بدء تشغيل الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الشروع في تشغيل مراحل الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي بسعة 185 ميجاوات.

وقال مجدي الفيتوري عضو مجلس إدارة بالشركة العامة للكهرباء في تسجيل مصور إن المحطة التي بدأ تشغيلها هي الأولى من إجمالي أربع حدات سيجري تشغيلها تباعا.

وكانت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أعلنت أن مشروع محطة طبرق الغازية يشمل 4 وحدات بقدرة 180 ميغاوات لكل وحدة بينما تمثل القدرة الإنتاجية لمحطة طبرق الغازية 720 ميغاوات

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع محطة غرب طرابلس بلغت 100% وتتضمن 4وحدات قدرت الوحدة 185 ميجاوات وقد نجحت التجارب التشغيلية للوحدة الأولى ومن المقرر أن تدخل للعمل خلال اليومين القادمين ومن المتوقع دخولها على الشبكة منتصف أغسطس القادم.

وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع محطة مصراتة 95% وتتضمن المحطة وحدتين بقدرة 320 لكل وحدة ومن التوقع دخولها الشبكة نهاية أغسطس.