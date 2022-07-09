بالصور.. حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة في الزاوية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ حملة إزالة تعديات على مرافق وأملاك الدولة في نطاق بلدية الزاوية الغرب، بناءً على كتاب عميد بلدية الزاوية الغرب.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، يوم الجمعة، «انطلقت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الخميس لمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية وباشرت مهامها في وقف التعديات والإنتهاكات الحاصلة على أملاك الدولة من مرافق ومبان»

إزالة مظاهر الاعتداء على أملاك الدولة

ونوهت الوزارة إلى «إخلاء المرافق والمباني من جميع مظاهر الإعتداء وإعادتها لملكية الدولة بمشاركة دوريات أجهزة الحرس البلدي والشرطة الزراعيـة والشرطة السياحي و مركز الشرطة ومصلحة أملاك الدولة».

– إدارة إنفاذ القانون تمهل أصحاب المباني المخالفة بـ89 موقعا في زليتن 72 ساعة لإخلائها

– تخصيص 2000 متر من أملاك الدولة في سرت لفرع ديوان المحاسبة بالبلدية

– رصد تعديات على مشروع ساسو الزراعي في مصراتة

وتتواصل في مختلف أنحاء البلاد أعمال رصد إزالة التعديات على أراضي الدولة، ففي 27 يونيو الماضي أمهلت إدارة إنفاذ القانون أصحاب المباني المخالفة بـ89 موقعا في زليتن 72 ساعة لإخلائها، كما جرى رصد تعديات على مشروع ساسو الزراعي في مصراتة في نهاية مايو الماضي.

من حملة إزالة الاعتداءات على أملاك الدولة في الزاوية، 8 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من حملة إزالة الاعتداءات على أملاك الدولة في الزاوية، 8 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من حملة إزالة الاعتداءات على أملاك الدولة في الزاوية، 8 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)