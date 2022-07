أبي الأشهر: تعرّضنا لاعتداءات من حراسات رئاسة الوزراء عندما تظاهرنا مُطالبين بمستحقاتنا

ليبيا – أكد رئيس مكتب الإعلام بمركز الفلترة أبوشوشة بتاجوراء فتحي أبي الأشهر أن الأطقم الطبية لم تتحصل على مستحقاتها من المكافآت المالية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا لعام ونصف.

أبي الأشهر وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” قال :”تعرّضنا لاعتداءات من حراسات رئاسة الوزراء عندما تظاهرنا أمام مقرّ الرئاسة مُطالبين بحقوقنا”.

ووصف الوضع المالي للأطقم الطبية بـ”سيء جدا”في ظل ضعف الرواتب التي يتلقونها مقابل عملهم.

