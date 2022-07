ليبيا – تقدم رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة علي القطراني الخميس بأطيب التهاني والتبريكات لفريق نادي الأهلي بنغازي لكرة السلة وجماهير النادي ، بمناسبة تتويجه بلقب كأس ليبيا لكرة السلة للعام 2021-2022.

القطراني أعرب عن تمنيه بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة للفريق المزيد من النجاح والانتصارات.

The post القطراني يبارك لفريق نادي الأهلي بنغازي لكرة السلة بمناسبة تتويجه بلقب كأس ليبيا لكرة السلة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية