اللواء المسماري: العسكريون الليبيون يرفضون إقحامهم في الصراعات السياسية

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن العسكريين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” يرتبطون بعلاقات جيدة، مؤكدًا تطلعهم لتوحيد المؤسسة العسكرية، لأن ذلك يعلن فرض هيبة الدولة وتوزيع المهام بين الوحدات وإعادة بناء وتفعيل دور المؤسسة العسكرية.

اللواء المسماري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الجمعة، شدد على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، داعيًا لاغتنام الفرصة للعمل على توحيد المؤسسة في ظل وجود نظام وقانون واحد ينظم عمل المؤسسة العسكرية في البلاد.

وأشاد اللواء المسماري باجتماع الفريق أول عبد الرزاق الناظوري والفريق أول ركن محمد الحداد في القاهرة مؤخرًا، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وهو الاجتماع الذي يعد استكمالًا للمشاورات والتوافقات التي حققها لقاء الحداد والناظوري في مدينة سرت.

وبحسب اللواء المسماري، يرفض العسكريون الليبيون إقحامهم في الصراعات السياسية بين المكونات الليبية لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وفقدان حالة الثقة بين الطرفين، فضلًا عن رغبة العسكريين في التوافق على توحيد المؤسسة العسكرية والتي ستكون الضامن الأول لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والقبول بنتائجها من كافة الأطراف، فضلًا عن دور المؤسسة العسكرية في تأمين المقار الانتخابية بكافة المدن والبلدات الليبية.