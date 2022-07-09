غويلة: “الطاغية القذافي” كان مستهزئاً بدين المسلمين

اعتبر عبد الباسط غويلة، عضو بحوث دار إفتاء الصادق الغرياني، أن “ثورة 17 فبراير” كانت عقابا إلهيا للقذافي بزعم استهزائه بالدين، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك: “أبشروا بهلاك، اللهم انزع ملكهم وعجل بهلاكهم، محمد بن سلمان آل سلول يتحدى مشاعر المسلمين، وينصب محمد العيسى خطيبا لعرفة، فاللهم انزع ملك آل سعود كما نزعت ملك القذافي”.

وواصل قائلًا: “عندما تحدى القذافي الناس في عيد الأضحى، وأعلن يوم عرفة بأنه عيد، وكان ذلك في عام 2010 فلم يجبه أحد لذلك، و كان ذلك أول عصيانا مدنيا على الطاغية، وبعدها بأشهر قامت ثورة 17 فبراير وكانت نهاية المستهزئ بشعائر الله وبدين المسلمين، وكذلك ما حدث اليوم في عرفة من استهزاء محمد بن سلمان بأعظم شعيرة لأمة الإسلام وتنصيب محمد العيسى المبدل لدين الإسلام والداعي لديانة جديدة لهو إشارة لزوال ملك آل سعود قريبا إن شاءالله كما نزع الله ملك الطاغية القذافي المستهزئ بديننا الحنيف” على حد تعبيره.