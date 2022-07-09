باشاغا يؤكد ضرورة توفير الدعم المالي للأجهزة الأمنية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ووضع خطط لضمان تطوير قدرات منتسبيها بصورة دورية بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا عبر تقنية (الزووم) مع عدد من أعضاء الحكومة والقيادات الأمنية وذلك لمناقشة مستجدات الوضع الأمني والعسكري في البلاد.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق خيري التميمي ونواب رئيس الوزراء سالم الزادمة وخالد الأسطى ووزير الداخلية عصام أبوزريبة ووزير الدفاع أحميد حومة ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.

وجرى خلال الاجتماع بحث كيفية تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية من أجل حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتواجد الأجنبي “السام” على الأراضي اللبية وفوضى السلاح وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا ودول الجوار.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون الأمني مع كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر والسودان ووضع خطط مشتركة لحماية وتأمين الحدود.

واتفق الحضور على التنسيق لاجتماع تقابلي بعد عيد الأضحى المبارك للتباحث حول سبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ المهام المناطة بها وفقا لبرلين 1 و2ومؤتمر باريس.